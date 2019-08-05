Парламент Индии одобрил отмену особого статуса Кашмира

В поддержку данной инициативы высказались 366 депутатов, против - 66. Таким образом она была одобрена парламентом Индии.

Решение предусматривает, что Джамму и Кашмир потеряет статус штата и станет союзной территорией (имеющей значительно меньше прав, нежели штат). Кроме того, историческая область Ладакх, входящая в состав Джамму и Кашмира, также станет отдельной союзной территорией. Союзные территории, в отличие от штатов, где есть местный кабинет министров, управляются непосредственно федеральным правительством.

В понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. Эта статья среди прочего требует обязательного одобрения большей части принятых парламентом Индии законов в местной ассамблее.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.