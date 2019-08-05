Интервенции Нацбанка не помогли: лари продолжает падать

Сначала года до мая лари колебался в районе 2,67-2,70 за доллар. 10 июля в первый раз побил антирекорд, достигнув отметки 2,9 лари за 1$. После некоторой стабилизации лари продолжил падение: 25 июля лари торговался на отметке 2,93 за 1$. 30 июля достиг 2,95 за 1$, через день - 2,97.

В тот же день, когда валюта достигла максимальной точки обесценивания, Нацбанк принял решение о финансовых интервенциях для поддержания стабильности валюты, продав на аукционе $32,8 млн. Это позволило лари укрепиться и дойти до отметки 2,88-2,89 за 1$. Однако с наступлением новой недели грузинская валюта вновь пошла на спад.