Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у АПОЭЛ Стартовые составы; обновлено 20:15
Объявлены стартовые составы АПОЭЛ и «Карабаха».
АПОЭЛ: Вид Белек, Саввас Генцоглу, Томас Де Винсенти, Муса Сулейман, Урош Матич, Андрия Павлович, Праксителис Вурос, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Антонио Яколис, Драган Михайлович.
«Карабах»: Вагнер, Айлтон, Рахиль Мамедов, Максим Медведев, Симеон Славчев, Мичел, Хайме Ромеро, Махир Эмрели, Абделла Зубир, Ричард Алмейда.
* * * 18:48
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени на стадионе GSP в Никосии состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом».
Судить игру будет бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса.
Ответная встреча пройдет 13 августа в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии греческого ПАОК и голландского «Аякса». А проигравший отправится в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия).