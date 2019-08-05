Украина нашла альтернативу российскому топливу

Украина смогла обеспечить альтернативные поставки дизельного топлива, заместив импорт из России. Об этом со время пресс-конференции объявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что ситуация начнет исправляться в августе.

Герус рассказал, что нефтетрейдеры смогли накопить дополнительные запасы российского дизтоплива на нефтебазах и собираются их реализовывать: речь идет о более 40 тысячах тонн. Дополнительно дизель собираются получать через Белоруссию. Кроме того, добавил Герус, растут поставки из Литвы, стран ЕС, а также увеличивается производство на украинских НПЗ.

«Мы видим, что этот ресурс с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — уточнил представитель президента.