Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса, в котором погибли два человека, устроил бывший депутат от «Партии регионов». Как пишет Думская, под колесами Mercedes погибли жительница Винницкой, 1989 г. р., и гражданин Азербайджана, 1971 г. р.

Как выяснилось, за рулем находился экс-депутат Донецкого облсовета от Партии регионов, бывший начальник Донецкой и Одесской железных дорог Николай Рогов.

По данным издания, 71-летний экс-чиновник и регионал на ходу потерял сознание, поскольку болеет сахарным диабетом и гипертонией, выехал за пределы дороги, где и совершил смертельное ДТП.