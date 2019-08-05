Посол США в России подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, передает РИА Новости.

Посол должен оставить должность 3 октября.

Отмечается, что прошение он направил 5 августа.

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