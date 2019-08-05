Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко

В Украине под подозрением оказались бывший замглавы администрации экс-президента страны Петра Порошенко Борис Филатов и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Генпрокуратура Украины уличила их в пособничестве в завладении суммой примерно в $6 млн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.

Луценко отметил, что данные персоны изучаются в рамках дела финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU), сотрудники которой в ходе сделки между аграрным фондом и одним из банков «фактически украли» около 150 млн гривен.