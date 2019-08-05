Грузовик влетел в Bentley, в котором была сестра Эмина Агаларова фото
Сестра Эмина Агаларова Сабина попала в аварию в Москве. В ее Bentley врезался автомобиль «ГАЗель», в который сзади также влетела фура.
«Агаларова двигалась на дорогом Bentley по улицам Москвы. В какой-то момент в ее автомобиль сзади влетела „ГАЗель“», — пишет «Пятый канал». Издание уточняет, что сестра певца считает виновником аварии водителя грузовика.
«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик», — приводит «Комсомольская правда» слова самой Агаларовой.
По ее словам, в «ГАЗель» сзади также врезался другой грузовик, водитель которого «перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом».
В результате случившегося никто не пострадал. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая установит виновника аварии.