Сестра Эмина Агаларова Сабина попала в аварию в Москве. В ее Bentley врезался автомобиль «ГАЗель», в который сзади также влетела фура.

«Агаларова двигалась на дорогом Bentley по улицам Москвы. В какой-то момент в ее автомобиль сзади влетела „ГАЗель“», — пишет «Пятый канал». Издание уточняет, что сестра певца считает виновником аварии водителя грузовика.