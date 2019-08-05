Премьер Грузии обещает вернуть туристов

Премьер-министр Мамука Бахтадзе обещает, что сектор туризма в Грузии обязательно вернется на прежнюю траекторию.

"В период с начала нынешнего года до июня мы имели 20% рост по сравнению с прошлым годом количества прибывающих в Грузию туристов, а в Аджарии этот показатель равнялся 40%. Поэтому, несмотря на определенный спад в последние два месяца, мы уверены: сектор туризма обязательно вернется на прежнюю траекторию", - сказал во вторник журналистам Бахтадзе.

Он отметил, что этот спад был вызван крайне негативным фоном, созданным "безответственными людьми".

"Я говорю о деструктивных оппозиционных силах и контролируемых ими СМИ, но ответственность властей заключатся в том, чтобы вовремя решать подобные проблемы", - сказал Бахтадзе.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.