В Ереване на Республиканском стадионе прошел матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между командами «Арарат-Армения» и грузинским «Сабуртало».

Со счетом 2:1 победил чемпион Грузии. На гол хозяев на 31-й минуте, который забил российский легионер Антон Кобялко, гости ответили двумя мячами в исполнении Сандро Алтунашвили (72-я минута) и Левана Кении (76-я).

Интересно, что поддержку «Сабуртало» оказывает SOCAR Energy Georgia, которая является в том числе и титульным спонсором клуба. В связи тем, что на форме грузинской команды есть аббревиатура и логотип Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики армянские телеканалы отказались показывать матч в прямом эфире. В результате игра транслировалась лишь в Youtube.

По итогам матча команда с надписью SOCAR выиграла со счетом 2:1 и сделала хороший задел перед ответной игрой, которая состоится 14 августа в Тбилиси.