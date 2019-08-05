Артемий Лебедев заявил о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

В двухминутном ролике он рассказал, что находится «в шаге от Атлантического океана». «Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться», — сказал он.

Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.

В комментариях под видео пользователи предположили, что этот ролик является троллингом. В частности, Лебедеву припомнили его аполитичность и равнодушие к окружающим его процессам.