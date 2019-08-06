Цена на нефть упала ниже 60 долларов

Мировые цены на нефть продолжают падать на фоне обеспокоенности за рост спроса на данное сырье после заявлений президента США о введении дополнительных импортных пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 59,14 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10%-ых импортных пошлин на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.