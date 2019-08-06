Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2019 году. Список возглавила американская теннисистка Серена Уильямс.
По оценке издания, Уильямс заработала в общей сложности 29,2 миллиона долларов, из них призовые за участия в турнирах составили 4,2 миллиона, а доход от спонсорских контрактов — 25 миллионов. Второе место заняла японская теннисистка Наоми Осака, получившая 24,3 миллиона долларов (призовые — 8,3, контракты — 16).
Третьей стала их коллега Анжелик Кербер, заработавшая 11,8 миллиона (5,3+6,5).