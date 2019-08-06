Неизвестные ограбили Монетный двор Мексики на $2,6 млн

В Мексике трое преступников совершили ограбление на $2,6 млн в магазине Монетного двора. Об этом сообщает Aristegui Noticias.

Как отмечается, преступники напали на магазин в дневное время суток. Напугав охранника, они ворвались в помещение одного из хранилищ.

Уточняется, что грабители забрали часы, а также памятные монеты на сумму $2,6 млн и после этого уехали на мотоциклах.

В результате ограбления никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции развернули операцию по поиску грабителей.