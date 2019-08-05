«Несмотря на выигрыш, игра получилась для нас очень сложной, - говорит главный тренер. – Поздравляю своих футболистов, они хорошо отборолись. Сила АПОЭЛ всем известна, и мы знали, что они с первых минут будут оказывать на нас давление. У АПОЭЛ особая манера игры.

Несмотря на победный счет, мы не должны расслабляться. Хорошо понимаем, что нас ждет еще более сложная игра в Баку. Мы должны проанализировать сегодняшний матч и подготовиться к ответной встрече еще лучше».

Главный тренер АПОЭЛ Паоло Трамедзани после матча сказал следующее:

«Мы смотрели матч «Карабаха» и знали, что это качественная команда. Первые 45 минут провели хорошо. Но после пропущенного гола следующие 15 минут получились для нас тяжелыми. Нам было трудно сохранять самообладание. Затем мы пропустили второй гол, но и сами имели моменты, чтобы забить. Мои игроки боролись на 100 процентов и смогли сократить разницу в счете в последние минуты. Это дает нам шансы пройти дальше.

В первом тайме мы не рисковали, у нас было больше шансов забить. Во втором тайме мы дали «Карабаху» пространство. А когда против тебя опасная команда с быстрыми нападающими, бывает трудно при такой игре.