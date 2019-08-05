Гурбан Гурбанов и тренер АПОЭЛ о победе «Карабаха» на Кипре Обновлено
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал выездную победу своей команды над кипрским АПОЭЛ (2:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Несмотря на выигрыш, игра получилась для нас очень сложной, - говорит главный тренер. – Поздравляю своих футболистов, они хорошо отборолись. Сила АПОЭЛ всем известна, и мы знали, что они с первых минут будут оказывать на нас давление. У АПОЭЛ особая манера игры.
Несмотря на победный счет, мы не должны расслабляться. Хорошо понимаем, что нас ждет еще более сложная игра в Баку. Мы должны проанализировать сегодняшний матч и подготовиться к ответной встрече еще лучше».
Главный тренер АПОЭЛ Паоло Трамедзани после матча сказал следующее:
«Мы смотрели матч «Карабаха» и знали, что это качественная команда. Первые 45 минут провели хорошо. Но после пропущенного гола следующие 15 минут получились для нас тяжелыми. Нам было трудно сохранять самообладание. Затем мы пропустили второй гол, но и сами имели моменты, чтобы забить. Мои игроки боролись на 100 процентов и смогли сократить разницу в счете в последние минуты. Это дает нам шансы пройти дальше.
В первом тайме мы не рисковали, у нас было больше шансов забить. Во втором тайме мы дали «Карабаху» пространство. А когда против тебя опасная команда с быстрыми нападающими, бывает трудно при такой игре.
Конечно, первый пропущенный гол повлиял на нас. Он удивил нас. Мы плохо отреагировали на пропущенный мяч. В среду начнем подготовку к ответной игре. Мы верим, что наша мечта еще может сбыться.
Мы не будем вносить много изменений. У нас сегодня было много моментов. Возможно, нам надо поработать над последним пасом. Мы должны учесть опыт первой игры. Нужно правильно подготовиться. Мои игроки разочарованы, но мы очень много работали, и я верю, что ничего не закончилось».
Второй матч между «Карабахом» и АПОЭЛ состоится 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.