Леонид Швец, автор haqqin.az 00:36

Угрозы Дональда Трампа ввести десятипроцентные тарифы на китайские товары объемом в 300 миллиардов долларов нарвались на ответные меры. Результат – паника на глобальных рынках и прогнозы ощутимого замедления общемирового развития.

После того, как в минувшую пятницу американский президент сообщил о намерении ввести новые тарифы на китайскую продукцию, эксперты с тревогой ожидали ответных шагов Пекина. В понедельник стало известно, что китайское руководство приняло решение снизить стоимость юаня по отношению к доллару, тем самым повышая конкурентоспособность своего импорта. Юань ушел ниже психологически важной отметки в семь юаней за доллар. Кроме того, государственным компаниям Китая было приказано приостановить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Для глобальных рынков это стало знаком нового обострения в торговой войне мировых экономических гигантов. Обвалились фондовые рынки на самые большие величины в этом году. Индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3 процента, индекс Dow Jones - на 2,9 процента, Nasdaq - на 3,5 процента. Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падал на 1,85%, японский индикатор Nikkei 225 потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%. Упала стоимость долгосрочных государственных бондов США, Британии и Германии, подешевели по отношению к доллару многие валюты развивающихся стран. Зато на рекордную за последние шесть лет высоту выросла цена на золото – извечный «страховочный» товар во время экономической нестабильности. Заметно подрос также и по той же причине швейцарский франк.

Экономических агентов пугает даже не столько далеко зашедшее выяснение отношений между США и Китаем, а то, что ему не видно конца. Ни одна из сторон не демонстрирует намерения прекратить противостояние. Изначально сдержанность проявлял Китай, но девальвация юаня показала, что там плюнули на возможность договориться о чем-то вменяемом с Дональдом Трампом. «Женьминь жибао», центральный печатный орган Коммунистической партии Китая в передовой статье обвинил США в том, что те сознательно разрушают мировой порядок и держат своих граждан в заложниках. И определенный резон в этом есть: рост тарифов на китайские товары ложится на плечи американских потребителей, а современный мировой порядок действительно строится на больших экономических союзах, которые Трамп настойчиво разрушает. В свою очередь глава Белого дома, а вслед за ним и глава министерства финансов обвинили Китай в спекулятивной игре на курсе национальной валюты для достижения торговых преимуществ, и это тоже святая правда, особенно после понедельничной девальвации.