Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 01:50

В том, что касается туркмено-афганской границы, Ашхабад всегда говорит только одно: у нас там все хорошо, ситуация стабильная, никаких проблем нет, ни от кого помощь не нужна. В остальном - только слухи. Но многие из них, при тщательном отсеивании и проверке, оказываются истиной. Совершенно неожиданной, но многое объясняющей.

Еще насколько лет назад западные журналисты, отчаявшиеся получить от официального Ашхабада хоть какую-то информацию о ситуации, вывели для себя нехитрое правило: «Что бы ни происходило на туркмено-афганской границе - это определенно больше, чем ничего». Формулировка достаточно туманная, но и протянувшаяся на 804 километра граница между двумя странами - та еще территория загадок. Впрочем, и к этой загадке есть ключ. Не суть важно, что говорит Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухаммедов, тем более, что он всегда говорит одно - у нас все хорошо, все просто замечательно и с каждым днем все лучше. Инциденты на границе - да как вы могли такое подумать? Перестрелка? Так вам это послышалось. Важно то, что происходит в афганских провинциях Герат, Бадгис, Фарьяб и Джавджан, граничащих с Туркменистаном, - и тогда многое из того, о чем молчит официальный Ашхабад, становится понятным. Нужно сказать, что у трех государств постсоветской Центральной Азии, граничащих с Афганистаном, свои подходы к этой проблеме, а такое соседство - это действительно проблема.

Душанбе активно капитализирует «афганскую тему», добиваясь иностранных инвестиций в собственную сферу безопасности. Ташкент, уже обжегшись на иностранном присутствии - когда, уступив просьбам Москвы и Вашингтона, позволил разместить на своей территории базы для обеспечения операции международного контингента в Афганистане - делает ставку на организацию диалога между талибами и Кабулом, на вовлечение Талибана в экономические проекты, реализуемые узбекской стороной в приграничных афганских провинциях. Но одновременно с этим - на добрую волю соседа надейся, а коня привязывай - Ташкент укрепил свою границу с южным соседом минными полями, оплел колючей проволокой и напичкал умными электронными датчиками. Ашхабад и здесь, на первый взгляд, стоит особняком. Более того, может возникнуть впечатление, что южная граница его вовсе не интересует. Обсуждать эту тему с внешними игроками он отказывается, помощи публично не просит, в укрепление границы и собственных погранвойск особо не вкладывается. Что, в свою очередь, возбуждает экспертов на производство самых разнообразных версий, а внешних игроков - на настойчивые до неприличия предложения Ашхабаду - забыть о нейтралитете и согласиться на одну-две иностранные военные базы в Туркменистане. Которые гарантируют стране безопасность от исходящих из Афганистана угроз. А лично Гурбангулы Бердымухаммедову обеспечат надежную поддержку и помощь в любой ситуации. И тут нужно заметить, что примерно до 2017 года туркмено-афганская граница не доставляла особых проблем. На той стороне проживают более миллиона этнических туркмен, часть из них и оказалась-то там не так уж и давно, в 20-х годах прошлого столетия - родственные и межплеменные связи не разорвались, да и общий бизнес по части контрабанды объединял - люди по обе стороны границы уживались достаточно мирно. К тому же, еще в 2009-м году Ашхабад сумел договориться и с Кабулом, и с талибами, причем, пункты этого негласного соглашения были крайне интересны. Официальным властям Афганистана было обещано, что Туркменистан не будет предоставлять талибам убежища и вообще позволять им появляться на его территории.

Талибам же было обещано, что Ашхабад будет придерживаться максимального нейтралитета в обмен на безопасность своей территории. А в качестве залога доброй воли Туркменистана - небольшой подарок, серьезная партия стрелкового оружия и боеприпасов к нему, доставленная талибам в Герат. Что интересно, и Кабулу, и талибам туркменская сторона гарантировала - если кто-то кого-то в ходе боев прижмет к туркменской границе - Ашхабад отступающей стороне убежища не предоставит ни при каких обстоятельствах, разбирайтесь там сами. И добросовестно исполнял данное обещание. И когда отряды Дустума прижали полторы сотни талибов, и когда, некоторое время спустя, талибы аналогичным образом зажали почти роту афганской армии. По сути, Бердымухамедов создал ситуацию, при которой и Кабул, и талибы, и власти четырех приграничных афганских провинций были заинтересованы в стабильности на туркменской границе. Все изменилось именно в 2017, когда в Афганистан, сначала крадучись, осторожно, а затем все наглее и нахрапистее начало заходить Исламское государство, приступившее к созданию здесь частично франшизы, частично филиала - вилаята «Хорасан». Ситуация в приграничных с Туркменистаном провинциях резко изменилась. Бадгис, Фарьяб и Герат стали местом ожесточенных столкновений между талибами и «хорасанцами», а правительственные войска воюют и с теми, и с другими. Согласно свежему, от 1 августа, отчету Генерального инспектора США по реконструкции Афганистана (SIGAR), более половины из 6445 боестолкновений в Афганистане за последние три месяца произошли всего в пяти провинциях страны - Гильменд, Бадгис, Фарьяб, Герат и Фарах.