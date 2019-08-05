АПОЭЛ – «Карабах» - 1:2: азербайджанские клубы никогда не упускали такого преимущества

Победа « Карабах а» в гостях над кипрским АПОЭЛ стала пятой для азербайджанских клубов в еврокубках, когда наши представители выигрывали в первом матче на выезде со счетом 2:1.

Примечательно, что в четырех предыдущих случаях азербайджанские команды после гостевого выигрыша с таким счетом неизменно добивались нужного результата в родных стенах.

Начало серии положил сам «Карабах». В Кубке Интертото 1999 года агдамцы выиграли на выезде у «Маккаби» из Хайфы. Правда, дома подопечные Беюкаги Агаева проиграли 0:1, но все же вошли в историю, впервые среди азербайджанских клубов сумев преодолеть раунд в еврокубках.

Вторая победа клуба из Азербайджана со счетом 2:1 в первой игре, проходившей в гостях, случилась спустя 11 лет. И вновь ее одержал «Карабах». Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы-2010/11 команда Гурбана Гурбанова победила «Портадаун» из Северной Ирландии. В ответной игре была ничья 1:1, что вывело «Карабах» в следующую стадию.

В Лиге Европы 2015/16 победу на выезде со счетом 2:1 одержал бакинский «Интер», одолевший в Исландии «Хафнарфьордур». Однако в Баку северяне дали хозяевам бой, выиграв в основное время тоже со счетом 2:1 и восстановив равновесие по сумме двух матчей. Все решил гол Рауфа Алиева в самом начале дополнительного времени. Итоговый счет – 2:2, и «Интер» вышел в 3-й раунд Лиги Европы.