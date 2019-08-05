В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика обновлено 11:38; видео
Сотрудники российских правоохранительных органов убили боевика во время перестрелки в одном из районов Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Как сообщил НАК, боевик засел в одном из частных домов. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь. После этого боевик был ликвидирован. По данным НАК, убитый планировал теракт. На месте происшествия были обнаружены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
Как рассказал Интерфаксу информированный источник, личность убитого установлена – это 38-летний местный житель Павел Загилов. По словам собеседника агентства, бандит был сторонником «Исламского государства».
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В селе Вознесенское Малгобекского района Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Согласно информации, во время проверки информации о проживании в одном из домов представителей ячейки террористической организации ИГИЛ по силовикам был открыт огонь. Завязался бой, который все еще продолжается, пишет "Комсомольская правда".
Территория оцеплена, в селе усилен пропускной режим и охрана общественного порядка. Люди из близлежащих к месту проведения спецоперации домов эвакуированы.
О жертвах и пострадавших не сообщается.