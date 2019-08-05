Сотрудники российских правоохранительных органов убили боевика во время перестрелки в одном из районов Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как сообщил НАК, боевик засел в одном из частных домов. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь. После этого боевик был ликвидирован. По данным НАК, убитый планировал теракт. На месте происшествия были обнаружены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Как рассказал Интерфаксу информированный источник, личность убитого установлена – это 38-летний местный житель Павел Загилов. По словам собеседника агентства, бандит был сторонником «Исламского государства».