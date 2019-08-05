Минсвязи и Посольство Азербайджана устранили искаженную информацию о Нагорном Карабахе

На интернет-странице детского журнала National Geographic Kids, издаваемого Национальным географическим обществом США – всемирно известной научной и образовательной организацией, было допущено серьезное искажение информации об Азербайджане.

Так, на карте АР, размещенной в публикации о нашей стране, оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана был выделен другим цветом. В связи с этим Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с Посольством Азербайджана в США предприняло оперативные меры. В результате искажение карты Азербайджанской Республики было устранено.

Благодаря своевременному вмешательству Министерства транспорта, связи и высоких технологий и посольства Азербайджана в США на интернет-странице упомянутого журнала карта Азербайджана изображена точно, с соблюдением территориальной целостности.

С помощью этой ссылки (https://bit.ly/2T9FXAo) можно ознакомиться с картой Азербайджана и соответствующей информацией.