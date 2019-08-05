Переодевшегося своей дочерью мафиози нашли мертвым

Накануне нашли мертвым в своей камере заключенного из Бразилии, который стал известен после попытки сбежать из тюрьмы под видом своей дочери. О смерти заключенного сообщает CNN со ссылкой на администрацию тюрьмы.

По предварительной версии, 42-летний Клаувино да Силва покончил с собой. Он отбывал 73-летний срок за торговлю наркотиками.

За несколько дней до своей смерти, 3 августа, да Сильва замаскировался под свою 19-летнюю дочь, надеясь сбежать из тюрьмы строгого режима, где он содержался. Надел женскую одежду, парик, маску и очки, однако попытка сбежать не удалась. Охранники остановили наркоторговца и сняли на камеру, как он снимает с себя женский наряд.

Отметим, что в тюрьме, где отбывал заключение да Сильва, несколько дней назад произошло бандитское столкновение, в котором погибли 57 человек. Шестнадцать заключенных были обезглавлены.