Огонь по демонстрантам открыли карабахские силовики

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Русская служба BBC получила эксклюзивный доступ к документам расследования событий 1 марта 2008 года в Армении, во время которых погибли 10 человек. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на британское издание, следствие считает, что расстрелом демонстрантов командовал генерал-майор Самвел Карапетян (Огановский). Кроме того, в следственных документах, которые оказались в распоряжении BBC, фигурируют два бывших президента и два влиятельных бизнесмена-депутата. Расследование имеет огромное политическое значение и может существенно изменить расклад политических сил в Армении.

Согласно материалам следствия, следователи считают, что огонь по демонстрантам открыли карабахские сепаратисты, которыми командовал генерал Карапетян; на допросах следователи утверждали, что его отряд был расквартирован в подвале администрации президента; следствие считает, что отряд посещали два президента - Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Следователи также проверяют роль влиятельных бизнесменов Гагика Царукяна и Самвела Алексаняна, которые могли финансировать пребывание в Ереване карабахских сепаратистов в дни разгона демонстрации. Во время допросов следователи утверждали, что генерал-майор Самвел Карапетян (также известен как Огановский) руководил расстрелом демонстрантов. В 2008 году Карапетян командовал переброшенными в Ереван карабахскими подразделениями. Этот факт он подтвердил на допросе 15 августа 2018 года, куда был вызван в статусе свидетеля. Допрос длился четыре часа. На момент допроса он занимал должность "заместителя министра обороны НКР" и ушел в отставку в апреле 2019-го. По версии следствия, Карапетян сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна.

Там членов группы "несколько раз посетили президент Роберт Кочарян и избранный президентом премьер-министр Серж Саргсян", утверждал следователь на допросе Карапетяна. Все члены группы выразили готовность "стрелять в народ" при наличии приказа, и именно эта группа стреляла в протестующих 1 марта, по версии следствия. Во время допроса Карапетян отверг все обвинения и заявил, что "приказа стрелять в народ никто не давал". Генерал был немногословен и ограничился односложными опровержениями. Аналогичные обвинения в адрес Карапетяна были озвучены во время допросов еще нескольких свидетелей. Те не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о его роли в трагедии 1 марта. Во время следственных действий сотрудники Специальной следственной службы утверждали, что Царукян и Алексанян обеспечивали жалование и продовольствие для переброшенных в Ереван карабахских военных в феврале-марте 2008 года. Представитель Царукяна посещал расквартированных в подвале президентской резиденции военных под командованием Карапетяна и раздавал им деньги, утверждал следователь. Оба бизнесмена опровергли эту информацию в ответ на запросы BBC. События марта 2008 года - один из трагических эпизодов постсоветской истории Армении. Тогда протестующие в центре Еревана пытались оспорить результаты президентских выборов, которые, как они считали, были сфальсифицированы при участии президента Кочаряна и его союзника премьер-министра Сержа Саргсяна, объявленного победителем. Утром 1 марта полиция разгромила палаточный лагерь оппозиции на площади Свободы, а вечером того же дня на улицах города произошли столкновения, в ходе которых погибли двое полицейских и восемь гражданских лиц. В армянском обществе существует два противоречащих друг другу взгляда на события 1 марта, рассказал BBC политолог Грант Микаелян, научный сотрудник ереванского Института Кавказа. Большинство рассматривают события как "кровавый разгон мирной акции протеста", в котором виноват президент Кочарян. Однако бытует и менее популярное мнение о том, что "в результате деятельности Никола Пашиняна и Тер-Петросяна акции протеста радикализовались и вылились в кровавые столкновения", рассказал политолог. В 2008 году Пашинян был одним из организаторов уличных протестов, за что был осужден и провел больше полутора лет в тюрьме.

Пашинян инициировал новое расследование событий десятилетней давности, после того как пришел к власти на волне протестов весной 2018 года. Теперь, уже в статусе главы правительства, он обещал добиться справедливости для семей погибших и заявлял с трибуны, что "все убийцы сядут". Утверждение новой официальной версии событий, по мнению Микаеляна, для Пашиняна "как личный вопрос, так и вопрос прочтения политической истории, непосредственным участником которой был и он". Расследование по делу 1 марта "во многих отношениях кажется избирательным правосудием", заявил в интервью BBC старший сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски.