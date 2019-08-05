Бишкек протестует из-за встречи беглого президента с Лукашенко

МИД Киргизии выразил протест Минску по поводу официальных публичных контактов властей Беларуси с экс-президентом республики Курманбеком Бакиевым. Соответствующую ноту вручили в Бишкеке временному поверенному в делах белорусского посольства Сергею Иванову.

«В ходе встречи была вручена нота МИД, в которой выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в Кыргызской Республике лицом, — говорится в сообщении кыргызского внешнеполитического ведомства. — Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами».

Бишкек настоятельно призывает Минск изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества.

Отметим, что вчера президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с Бакиевым. Встреча была приурочена к дню рождения бывшего главы Кыргызстана: белорусский лидер сделал ему подарки, а также предложил приготовить к следующей встрече плов.

Напомним, бывший президент Киргизии Бакиев после смены власти в республике в апреле 2010 года покинул страну и с тех пор проживает в Беларуси. Здесь же находится его младший брат, экс-руководитель президентской охраны Жаныбек Бакиев. Оба брата заочно осуждены на родине по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений. Бишкек в течение последних лет добивается от Минска выдачи Бакиевых. Однако белорусская сторона отказывает под предлогом угрозы их политического преследования.