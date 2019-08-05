Конгресс призвал Трампа наказать Турцию
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
По данным издания, члены Конгресса предлагают ввести ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).
Ранее Вашингтон анонсировал прекращение участия Анкары в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, однако сроки введения других ограничений не озвучил.
Журналисты утверждают, что Трамп не хочет торопиться с введением санкций на фоне попыток отговорить Турцию от операции на севере Сирии против курдских боевиков, которых поддерживают американские власти.