Зеленский экстренно созвал силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела со стороны донбасских сепаратистов, в результате которого погибли четверо украинских военных. Совещание проходит в Офисе президента Украины, сообщает УНИАН.
На совещании, кроме президента присутствуют начальник Генштаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.
После обстрелов президент Украины призвал лидеров «Нормандского формата» как можно скорее провести встречу.
Напомним, 6 августа в Донбассе в результате обстрелов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».