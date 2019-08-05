Вашингтон перед выбором: или Турция, или «курдские игры» оперативный комментарий
В минувший вторник президент Эрдоган на 11-й конференции послов Турции в Анкаре заявил, что борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», скоро перейдет в новую стадию. В тот же день американский министр обороны Марк Эспер сообщил, что любая операция Турции на севере Сирии будет «неприемлемой», и США не допустят одностороннего вмешательства.
Совершенно очевидно, что диалог между Анкарой и Вашингтоном в отношении северной Сирии и расположенных там курдских анклавов зашел в тупик. И сейчас, собственно, речь идет не о том, начнет Турция там военную операцию или нет, а о том, какую позицию в данном вопросе займут США.
Выбор у них, собственно, не слишком-то и велик. Либо Америка делает шаги, соответствующие принципам стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном и союзническим обязательствам в рамках НАТО. Либо американцы окончательно делают ставку на курдов, углубляя тем самым пропасть в отношениях с Анкарой до непреодолимых размеров.
Проще говоря, американскому истеблишменту предстоит сделать выбор между стратегией, воплощением которой является союз с Турцией, и тактикой - которой и является нынешнее партнерство с курдами.
Здравый смысл говорит, что стратегические интересы более приоритетны, чем тактические успехи. Можно - как не раз бывало в истории - выиграть все сражения и в итоге проиграть войну. Тем более что американцы сейчас делают стандартную для всех, кто пытался разыграть «курдскую карту» ошибку. Они думают, что курды - это некий монолит, а идеи и подходы PYD-YPG и SDF разделяет как минимум большинство курдов, в Ираке и Сирии, в Иране и Турции.
Что, разумеется, действительности не соответствует от слова «совсем». При определенных обстоятельства курдские кланы с куда большим энтузиазмом начнут выяснять отношения друг с другом, чем отстаивать интересы внешних покровителей. В Анкаре это понимают - в Вашингтоне нет.
Сейчас вопрос начала Турцией военной операции на севере Сирии решается на американо-турецких переговорах. Что бы не говорили недоброжелатели Эрдогана о его авантюризме - он пытается прежде всего договориться, прекрасно понимая, что односторонние действия такого масштаба крайне рискованны. Проблема заключается в том, что в ходе диалога стороны уперлись лбами, если не сказать более резко, а взаимоприемлемый вариант пока никак не вырисовывается.
В ход пошла личная дипломатия. 29 июля глава военного ведомства США Марк Эспер позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару. Желая, видимо, обсудить возникшие разногласия в неформальной беседе, дескать один министр обороны другого министра всегда поймет, оба - люди военные, не «пиджаки» какие, могут говорить прямо.
Разговор, по имеющейся информации, закончился тем, что обе стороны в очередной раз изложили друг другу свои условия.
Генерал армии Хулуси Акар подтвердил, что Анкара настаивает на следующем: зона безопасности - 30 км вглубь сирийской территории и протяженностью на все сирийско-турецкую границу; контроль в ней осуществляется турецкими силами и отрядами ее местных прокси. Ну а курды должны уйти за реку Евфрат, где расформируют отряды YPG.
Подполковник США в должности министра обороны в свою очередь озвучил то, что готовы уступить американцы. Зона безопасности - 14 км вглубь и лишь на треть границы; контроль осуществляют США и Турция, а может еще Франция и Британия. Курды - да, действительно уйдут в указанном направлении, но части арабско-курдского альянса SDF останутся как вооруженные союзники США. Что же до YPG - американцы пока окончательно не решили.
Здесь, как говорится, и размер имеет значение, и дальнейшая судьба курдских боевиков, действующих достаточно автономно от SDF, какая-то очень мутная. Кто им помешает пересидеть некоторое время в качестве бойцов проамериканских арабо-курдских отрядов, при вполне легальном статусе, а потом подобно фениксу возродиться в уязвимых для Турции местах и устроить там что-то дестабилизирующее?
Даже с точки зрения здравого смысла, хоть он не всегда присутствует в политических процессах, позиция американцев в данном вопросе выглядит, что греха таить, слабовато и не слишком убедительно. Создается впечатление, что процесс сохранения стратегического партнерства с Турцией, а для этого всего и надо-то понять озабоченность Анкары угрозой YPG, стремлением устранить ее, приносится Вашингтоном в жертву общей неприязни к Турции вообще и Эрдогану в частности. Ну и романтический взгляд на курдов как «победителей» ИГИЛ присутствует, конечно, куда же без мифологии времен эпохи Обамы.
Но сложность для США, для тех же Дональда Трампа и Марка Эспера заключается в том, что время на принятие стратегического решения стремительно убегает. Сирия, курды и вот это все - важно, конечно, но у администрации республиканцев во внешнеполитической повестке есть более важные дела. Заняться которыми им не позволяет излишняя вовлеченность в происходящее на Ближнем Востоке. Нужно или кардинально решать с тамошними обременениями, передав ряд вопросов на аутсорсинг - туркам, саудитам, израильтянам или кому-то еще, или увязнуть в очередной «долгой успешной войне без шансов на победу».
Что выберет Вашингтон - укрепления доверия и партнерства с Турцией или же продолжит «курдские игры» - станет ясно уже в ближайшее время. Используя тактику покалывания шилом в мягкие места, Эрдоган заставит все же Трампа и его команду сделать этот выбор.