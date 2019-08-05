Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:57

В минувший вторник президент Эрдоган на 11-й конференции послов Турции в Анкаре заявил, что борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», скоро перейдет в новую стадию. В тот же день американский министр обороны Марк Эспер сообщил, что любая операция Турции на севере Сирии будет «неприемлемой», и США не допустят одностороннего вмешательства.

Совершенно очевидно, что диалог между Анкарой и Вашингтоном в отношении северной Сирии и расположенных там курдских анклавов зашел в тупик. И сейчас, собственно, речь идет не о том, начнет Турция там военную операцию или нет, а о том, какую позицию в данном вопросе займут США. Выбор у них, собственно, не слишком-то и велик. Либо Америка делает шаги, соответствующие принципам стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном и союзническим обязательствам в рамках НАТО. Либо американцы окончательно делают ставку на курдов, углубляя тем самым пропасть в отношениях с Анкарой до непреодолимых размеров. Проще говоря, американскому истеблишменту предстоит сделать выбор между стратегией, воплощением которой является союз с Турцией, и тактикой - которой и является нынешнее партнерство с курдами. Здравый смысл говорит, что стратегические интересы более приоритетны, чем тактические успехи. Можно - как не раз бывало в истории - выиграть все сражения и в итоге проиграть войну. Тем более что американцы сейчас делают стандартную для всех, кто пытался разыграть «курдскую карту» ошибку. Они думают, что курды - это некий монолит, а идеи и подходы PYD-YPG и SDF разделяет как минимум большинство курдов, в Ираке и Сирии, в Иране и Турции.

Что, разумеется, действительности не соответствует от слова «совсем». При определенных обстоятельства курдские кланы с куда большим энтузиазмом начнут выяснять отношения друг с другом, чем отстаивать интересы внешних покровителей. В Анкаре это понимают - в Вашингтоне нет. Сейчас вопрос начала Турцией военной операции на севере Сирии решается на американо-турецких переговорах. Что бы не говорили недоброжелатели Эрдогана о его авантюризме - он пытается прежде всего договориться, прекрасно понимая, что односторонние действия такого масштаба крайне рискованны. Проблема заключается в том, что в ходе диалога стороны уперлись лбами, если не сказать более резко, а взаимоприемлемый вариант пока никак не вырисовывается. В ход пошла личная дипломатия. 29 июля глава военного ведомства США Марк Эспер позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару. Желая, видимо, обсудить возникшие разногласия в неформальной беседе, дескать один министр обороны другого министра всегда поймет, оба - люди военные, не «пиджаки» какие, могут говорить прямо.