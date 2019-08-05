МИД Армении отвечает официальному Баку

Как говорится в сообщении армянского МИД, "заявление Министерства иностранных дел Азербайджана от 6 августа 2019 года наглядно показывает неспособность Азербайджана соблюдать основные правила вежливости и приличия, поддерживать нормы цивилизованного поведения между народами, особенно между сторонами, вовлеченными на самом высоком уровне в чрезвычайно сложный и деликатный процесс разрешения конфликта".

МИД Армении отреагировал на заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана в связи с провокационным выступлением армянского премьера Никола Пашиняна в Ханкенди.

"Содержащиеся в заявлении личные нападки", по сообщению ведомства, "достойны сожаления..."

Внешнеполитическое ведомство Армении утверждает, что "Баку несет прямую и непосредственную ответственность за создание угроз экзистенциальной безопасности" так называемому народу Нагорного Карабаха.

"Республика Армения остается единственным гарантом для народа Нагорного Карабаха в обеспечении его безопасности, свободы и неотъемлемых прав человека, включая право на развитие и право на самоопределение. Армения сожалеет о неспособности властей Азербайджана понять контекст и содержание речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна...", - говорится в сообщении.

По мнению армянского МИД, "власти Азербайджана последовательно не могут ответить взаимностью на готовность и способность к решению, приемлемому для всех сторон". Также подчеркивается, что "Армения полна решимости в достижении строго мирного урегулирования конфликта, отвергая любую угрозу или применение силы и защищая безопасность народа как Республики Армения, так и Нагорного Карабаха".

В ходе выступления 5 августа на митинге Ханкенди премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «цель переговоров по урегулированию карабахского конфликта – закрепление результатов, достигнутых посредством реализации Карабаха своего права на самоопределение». Также, по его словам, любое решение по урегулированию может быть принято только при «всенародной поддержке в Армении и Карабахе». Также премьер Армении заявил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении.