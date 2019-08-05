Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank

Желаете построить удачную карьеру в AccessBank? Хотите превратиться в высококвалиицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта Access Bankers School.

Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи. Участники прошлого сезона, который был успешно реализован, уже подключились к профессиональной команде AccessBank в качестве квалифицированных кадров.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.