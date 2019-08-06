Эльмар Мамедъяров продолжил с Ереваном риторический спор

"Наше внимание привлекла довольно сумбурная и страдающая отсутствием логики реакция МИД Республики Армения на наше заявление от 6 августа, в котором была выражена принципиальная оценка провокационным высказываниям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанным им днем ранее в ходе несанкционированного посещения оккупированного Ханкенди», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что МИД страны, осуществившей вооруженную агрессию против Азербайджана, путем незаконного применения силы захватившей Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему районы, проведшей на этих территориях сплошные этнические чистки азербайджанского населения и учинившей акт геноцида в Ходжалы, стоит последним в ряду субъектов, которым можно было бы пытаться обвинять Азербайджан в неспособности следовать нормам цивилизованности и приличия, а также в нетерпимости.

Кроме того, МИД Армении старается уверить, будто бы власти Азербайджана оказались неспособны осознать контекст и содержание речи Н.Пашиняна в Ханкенди, посвященной «единству, солидарности, развитию и процветанию» для Армении, Карабаха и диаспоры. Подобным неуклюжим объяснением своих «благородных намерений» уже МИД Армении, вслед за премьер-министром этой страны, фактически прямо признается в проведении официальным Ереваном аннексионистской политики в отношении Нагорного Карабаха.