Зеленский попросил Путина повлиять на «ДНР» и «ЛНР»

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным для обсуждения сложившейся в Донбассе ситуации, сообщает RT.

«Я сегодня с утра... разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — заявил Зеленский на брифинге.

По его словам, разговор с Путиным был долгим.

Это уже второй телефонный разговор лидеров двух стран. 11 июля Зеленский и Путин впервые пообщались по телефону. Темой их разговора опять же были вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Отметим, что сегодня Зеленский провел совещание с силовиками из-за гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе.