Центробанк Китая решил «позлить» США

НБК понижает курс юаня уже пятый рабочий день подряд, сообщает ТАСС.

Народный банк Китая (Центробанк страны) вновь опустил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) — с сегодняшнего дня на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за доллар США. Таким образом, китайская нацвалюта подешевела до минимума с 15 мая 2008 года.

По мнению члена Академии общественных наук Китая Юя Юндина, нынешнее понижение курса юаня к доллару вызвано не манипуляциями регулятора, а заявлением американских властей о введении дополнительных таможенных пошлин на китайские товары объемом $300 млрд, пишет Росбалт.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, а американский Минфин заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару, отмечает ПРАЙМ.

Как напоминают аналитики ITI Capital, «Белый дом заявил, что США не смогут смириться с девальвацией юаня, хотя дополнительные меры в отношении колебаний курса валюты КНР пока не рассматриваются».