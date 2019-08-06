Ильхам и Мехрибан Алиевы в Пираллахи обновлено 13:50
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового паркового комплекса "Мирвари" в Пираллахинском районе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Кроме того, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в квартирах, построенных в новом жилом комплексе для жителей аварийных зданий.
Президент и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии в Пираллахи комплекса по разведению рыбы "Нярякянд".
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приехали сегодня в Пираллахинский район Баку.
Согласно информации, глава государства и первая леди приняли участие в открытии нового административного здания районной Исполнительной власти. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии Центра молодежи и нового административного здания районного отделения правящей партии Ени Азербайджан.