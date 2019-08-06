Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового паркового комплекса "Мирвари" в Пираллахинском районе. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Кроме того, глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в квартирах, построенных в новом жилом комплексе для жителей аварийных зданий.

Президент и первая леди Мехрибан Алиева также приняли участие в открытии в Пираллахи комплекса по разведению рыбы "Нярякянд".