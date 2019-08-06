Садизм и пытки в оккупационной зоне Карабаха: "Фахрадян уложил солдат и прошелся по ним"

13:09

В военчасти Матагиса в Агдеринском районе сформировалось логово преступности, пишет Forrights.am. На часть офицеров заведены уголовные дела, другие уже осуждены за различные преступления, при этом они не уволены и продолжают выполнять служебные обязанности. Насилие в отношении солдат стало обязательной частью их работы. Солдат срочной службы пытают, назначают им садистские наказания. Этими «работами» руководит командир части Армен Гезалян.

Издание пишет, что заместитель Гезаляна, правая рука командира Артур Фахрадян пользуется славой самого жестокого офицера. Родом он из Армавирской области Армении. Живет в Карабахе, холостяк. 31-летний майор уже дважды представал перед судом, но военная прокуратура гарнизона N3, судьи Сюникского суда Гнел Гаспарян и Давид Саргсян проявили мягкое отношение к преступнику. В ночь на 12 июня 2018 года майор Фахрадян уложил солдат на землю и прошелся по ним. Таким образом он наказал ребят за то, что после команды «спать» они ели в спальном помещении. Застав парней, майор избил троих – младших сержантов Мхитара Саргсяна, Сергея Григоряна и Нарека Погосяна. В 7:30 утра он построил перед зданием полка Погосяна и еще пятерых военнослужащих. Бутылкой из-под сока он нанес несколько ударов по лицу и плечу младшего сержанта Погосяна. Другим отдал приказ принять упор лежа, после чего стал ходить по солдатам. Решением от 22 августа 2018 года в качестве меры пресечения в отношении Фахрадяна избрали подписку о невыезде.

В ходе предварительного следствия, которое длилось почти полгода, военная прокуратура даже не изолировала майора. С него лишь взяли подписку о невыезде. Мягкое отношение к садисту проявил зампрокурора военной прокуратуры гарнизона N3 Борис Бахшиян. В мае этого года он стал судьей. Артуру Фахрадяну выдвинули обвинение по второй части статьи 358.1 и второму и третьему пунктам третьей части статьи 358.1 УК Армении – насильственные действия в отношении подчиненного, либо угроза их применения в отношении двух и более лиц с применением оружия или иного предмета, используемого в качестве оружия. В феврале судья горисского суда Давид Саргсян рассмотрел это дело в ускоренном порядке. Он назначил всего одно заседание. Тогда же, 19 февраля, судья и вынес вердикт – лишение свободы сроком на 4 года, однако с учетом качеств майора, многочисленных наград и положительных оценок со стороны командира Гезаляна, суд применил условное наказание и назначил испытательный срок. Майора хватило на несколько месяцев. Затем он снова избил солдата, нарушив назначенный судом испытательный срок. Согласно прокуратуре, «Артуру Фахрадяну предъявлено обвинение за то, что он, будучи заместителем командира штаба стрелкового батальона, избил подчиненного, солдата срочной службы, рядового Б. Ованисяна». По этому делу было только одно заседание. Второе назначено на 28 августа. И снова ни военная прокуратура гарнизона, ни судья Сисианского суда Гнел Гаспарян не изолировали его. Взяли лишь подписку о невыезде. А командир Гезалян не спешит устранить свою правую руку Фахрадяна от работы с солдатами. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованисян прокомментировал на своей странице в Фейсбук инцидент в военчасти Матагиса, отметив, что не оправдывает офицера-преступника, в то же время упрекнув СМИ: «… путать начальника штаба батальона с заместителем командира полка — в высшей степени неграмотно, он не может быть правой рукой командира полка». Также представитель оборонного ведомства выразил мнение, что «наиболее всего боевой дух армии, вера и уверенность расшатываются такими статьями несведущих о войске и армии».