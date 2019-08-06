В Туркменистане началась антизападная пропаганда

По сообщениям корреспондентов Радио Азатлык в Туркменистане, на фоне распространившихся в конце прошлого месяца слухов о состоянии здоровья президента, правительственные пропагандисты во время культмассовых мероприятий по подготовке к праздникам, призывают народ сплотиться вокруг президента Бердымухамедова, утверждая, что «западные страны вместе с Америкой хотят навредить Туркменистану и разрушить его».

Пропагандисты туркменского правительства в своих агитациях начали обвинять страны Запада и Соединенные Штаты во враждебности.

«Они говорят, что враги, то есть Запад и Америка хотят навредить нашей любимой родине и разрушить ее», - сообщил 6 августа корреспондент Азатлык в Ашхабаде, отметив, что во время массовок организаторы призывают участников сплотиться вокруг «уважаемого Аркадага», сообщил 6 августа корреспондент Азатлык.

5 августа в Туркменистане официально дан старт подготовке к праздникам, в том числе ко Дню независимости и Курбан байрам. По всей стране проходят репетиции к праздничным церемониям, массовки и маршировки, при участии населения, в том числе военнослужащих, сотрудников госучреждений и учащихся учебных заведений.

По словам корреспондентов Азатлык, организаторы мероприятий заявляют, что Запад организовывает революции.

«Они рассказывают о том, что Америка и ее западные союзники являются причиной беспорядков и хаоса, организовывают оранжевые революции как в Грузии и Украине», - отмечает корреспондент Азатлык.