Анкара и Вашингтон договорились по Сирии?

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии позитивными, отметив, что позиции сторон сближаются, передает РИА Новости.

"Переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ", - передает слова Акара турецкий телеканал NTV.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.

РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник сообщает, что Турция может начать военную операцию после 11 августа.