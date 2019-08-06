British Airways сообщила о сбое в компьютерной системе, который затронул систему электронной регистрации на рейсы, говорится в Twitter британской авиакомпании.

«Сегодня утром мы столкнулись с системными проблемами, которые влияют на регистрацию и отправление рейсов», — говорится в сообщении британского авиаперевозчика.

Около 300 рейсов British Airways были отменены и задержаны из-за масштабного сбоя в компьютерной системе авиакомпании, сообщает The Sun.

Сбой затронул в основном аэропорты Лондона — Гэтвик, Хитроу и Сити, однако и некоторые другие аэропорты Европы пострадали из-за неполадок в системе.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее решить системную проблему, которая привела к отмене ряда рейсов на короткие расстояния и задержкам в лондонских аэропортах», — заявил представитель British Airways.