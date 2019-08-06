Кремль о телефонном разговоре Путина и Зеленского
Кремль официально подтвердил, что между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор.
В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что разговор состоялся по инициативе Зеленского. Обсуждались проблемы урегулирования в Донбассе, пишет «Росбалт».
Российский лидер призвал Владимира Зеленского исключить дальнейшие обстрелы украинской армией населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирных жителей.
Также была отмечена важность соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, разведения сил и средств от линии разграничения. Кроме того, лидеры двух стран договорились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы «нормандского формата».