В середине августа президенты Азербайджана, Ирана и России встретятся в Сочи. В таком формате Владимир Путин, Ильхам Алиев и Хасан Роухани проведут саммит уже в третий раз. Первая встреча состоялась летом 2016 года в Баку, вторая – осенью 2017-го в Тегеране. Теперь очередь России.

Систематический характер совещаний руководителей трех государств говорит о крайней важности для сторон обсуждения вопросов общего значения, касающихся политической и экономической безопасности и достижения определенной согласованности действий в условиях напряженной международной обстановки.

Для длительно находящегося под давлениям Запада Ирана, усиления американских санкций против него нынешняя встреча в верхах определенно станет поводом показать всему миру, что страна отнюдь не в изоляции, как того хотелось бы американцам, и активно участвует в международных процессах.

Россия, поддерживая формат трехстороннего сотрудничества с Ираном и Азербайджаном, утверждает свою ключевую роль в регионе. А Азербайджан продолжает свою политику укрепления добрососедских отношений как в политической, так и в экономической сфере с двумя крупными региональными игроками.

Вместе с тем, как отмечает накануне саммита грузинское издание «Версии и комментарии», само собой, что у участников данного формата есть и несовпадающие, а порой и противоречащие друг другу интересы по целому ряду вопросов, из-за которых эта «тройка» вряд ли имеет перспективу перерасти в устойчивую региональную организацию или союз.

«К примеру, у Баку, - пишет газета, - серьезные претензии вызывает активное экономическое сотрудничество Тегерана с Ереваном, что идет вразрез с обязательствами ИРИ в Организации исламского сотрудничества, признающей Армению агрессором в карабахском конфликте. В Тегеране, в свою очередь, ревностно воспринимают партнерство Азербайджана с Западом в энергетической сфере и в области безопасности, а также расширение военно-технического сотрудничества Баку с Израилем. Немало острых вопросов существует у Азербайджана и к России. В Баку считают, что Кремль реально может повлиять на Армению и побудить ее освободить хотя бы районы вокруг Нагорного Карабаха. Кроме того, в Азербайджане расценивают как несправедливые продажу Москвой Баку оружия по рыночным ценам, а военные поставки в Армению – на условиях льготных кредитов. Создание военного паритета нивелирует усилия Азербайджана по достижению военного превосходства и, таким образом, возможности давления на Ереван с целью вывода войск с оккупированных территорий.

Однако реальная политика требует от Азербайджана трезвой оценки своих возможностей во взаимоотношениях с сильными соседями. Трехсторонний формат является как раз той площадкой, где эти противоречия можно сглаживать, искать совпадающие интересы и максимально использовать это для достижения своих целей».

И это так. Прагматично взвешивая все плюсы и минусы взаимоотношений с Россией и Ираном, Азербайджан стремится максимально использовать свое выгодное геостратегическое расположение для приобретения экономических выгод. Баку удалось заинтересовать обоих соседей в использовании транспортного коридора «Север-Юг», который является кратчайшим путем для перевалки грузов из бассейна Индийского океана на север Европы. Посредством этого коридора Иран и Россия могут развивать торгово-экономическое сотрудничество как между собой, так и используя свой транзитный потенциал.

С большой долей вероятности можно утверждать, что на сочинской встрече лидеры трех стран затронут вопросы энергетического сотрудничества с целью придания импульса практической реализации задуманных проектов.

Несомненно, не будет обойдено вниманием и расширение общих усилий на Каспии и вокруг него. В прошлом году была принята рамочная Конвенция о правовом статусе Каспия, но предстоит конкретизация правовой базы хозяйственной деятельности каждой из стран Каспийского региона, регламентация судоходства, природопользования.

Как заявил haqqin.az российский политолог Александр Хлопотов, предстоящий саммит, безусловно, является знаковым уже по составу участников, и очевидно, что ключевое значение на встрече глав региональных государств будет принадлежать Азербайджану.