Самое время разместить депозит в AccessBank!

- Как AccessBank мы стараемся делать наши кампании интересными и привлекательными для клиентов. Считаю, что, как и предыдущие, эта кампания смогла вызвать интерес у клиентов. Это мы наблюдаем и по ее результатам. Основная цель кампании - предоставить вкладчикам возможность получить не только процентный доход от депозита, но и автомобиль. Каждый депозит на сумму 5 тысяч манатов, открытый в AccessBank до 31 августа, дает клиентам один шанс на участие в лотерее. То есть клиент, который вкладывает депозит в размере 10 000 манатов, получает 2 шанса, и так далее. Главный приз лотереи - автомобиль Volkswagen Polo. Но на этом наши подарки призы не заканчиваются: девять участников лотереи получат платежные карты Mastercard Black Edition с балансом в размере 500 манатов.

С 18 июня AccessBank начал депозитную кампанию под названием Pulu gətir, Polo götür. На вопросы в связи с этой кампанией и депозитами в целом отвечает исполнительный директор банка по корпоративному банкингу и маркетингу Гюнай Джалилова.

Отмечу, что наша кампания предназначена не только для вкладчиков, пользователи соцсетей также могут принять участие в этой кампании, не размещая депозит. Для этого достаточно сфотографироваться рядом с автомобильным стендом перед нашим головным офисом и поделиться в соцсетях. Победитель нашей акции Şəkildəsən - Şəkidəsən выиграет путевку на двоих в Marxal Resort Hotel в Шеки.

- Кампания стартовала более месяца назад. Оправдывает ли проявленный клиентами интерес ваши ожидания?

- Основываясь на цифры могу сказать, что кампания сполна оправдывает наши ожидания. Очень радует, что наряду со столицей, наши клиенты в регионах также очень активно участвуют в кампании.

В целом, в 2019 году AccessBank достиг рекордных результатов по привлечению депозитов. Так, в первой половине этого года наш депозитный портфель превысил 615 миллионов манатов, что говорит о росте на 114 миллионов манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, впервые в истории банка наш портфель достиг этого уровня.

- С начала года депозитный портфель AccessBank-а продемонстрировал значительный рост, тогда как общий портфель по рынку вырос незначительно. С чем, по-вашему, это связано?

- Рост депозитного портфеля для нашего банка уже принял форму традиции, и это является показателем доверия наших клиентов банку. Кстати, недавно наша команда провела комплексный опрос по депозитным продуктам. Результаты опроса порадовали нас, так как большинство респондентов при размещении депозита в первую очередь задумываются об AccessBank. Примечательно, что большая часть участвовавших в опросе не являются клиентами нашего банка. При этом большинство опрошенных заявили, что основными критериями для них при размещении депозита выступают стабильность банка, наличие авторитетных учредителей, прозрачность в деятельности банка и качество обслуживания. С удовольствием хочу отметить, что все это есть в AccessBank, и именно поэтому тысячи вкладчиков выбирают нас. Мы как команда AccessBank рады видеть, что стратегия позиционирования банка реализуется в соответствии с ее целями и дает ожидаемые результаты.

- В целом как изменились процентные ставки по вкладам за последние годы?

- Сейчас люди более финансово осведомлены, они делают выбор, сравнивая имеющиеся на рынке предложения. Высокая процентная ставка уже не является главным критерием выбора при размещении вклада. В свою очередь, банки также после девальвации начали уделять больше внимания вопросам риска. Отныне высокие процентные ставки уже не играют столь важную роль в привлечении депозитов, как раньше. На первый план выходят факторы, о которых я упоминала выше. Одним словом, есть позитивные тенденции с обеих сторон. А это очень полезно для развития банковского сектора в стране в целом. Страхование вкладов со стороны государства также оказало положительное влияние как на укрепление доверия вкладчиков к банкам, так и на рост вкладов в национальной валюте. Большая часть участников опроса также отметили, что они готовы доверить свои сбережения банкам.

- Затрагивают ли каким-то образом технологические инновации вкладчиков?

- В настоящее время наши клиенты могут подать заявку на открытие депозита с помощью нашего приложения для онлайн-банкинга myAccess, которое делает процесс открытия депозита в филиале намного проще и быстрее. В ближайшее время мы планируем предоставить возможность открывать депозитные счета без посещения филиала. На массовое внедрение процесса влияет требование электронной подписи, но с постепенным переходом на удостоверения личности нового поколения этот процесс будет все больше упрощаться.

- Как переход банковских операций на онлайн-платформу повлияет на работу филиалов?

- Эти процессы идут параллельно - по мере увеличения присутствия банка в онлайн-платформе уменьшается и операционная нагрузка наших филиалов. Однако это не происходит внезапно, на это требуется достаточно много времени. К примеру, из результатов нашего опроса мы также видим, что 15% вкладчиков подчеркнули важность для них также и живого общения при размещении вклада. А это немаленький показатель. Мы должны быть максимально комфортными для наших клиентов. В целом, переход на онлайн-банкинг позволит нашим сотрудникам сосредоточиться больше на общении с клиентами, а не на технических процессах. Сотрудник филиала будет в большей степени выступать для клиента в качестве банковского консультанта.

- Планируете ли вы выпустить какой-либо новый депозитный продукт?

- Мы постоянно анализируем структуру нашего депозитного портфеля. Отслеживаем поведение наших клиентов и спрос на те или иные продукты с их стороны. Могу сказать, что, напротив, мы планируем предлагать небольшое количество депозитных продуктов, но максимально полно отвечающих потребностям клиентов, путем внесения необходимых изменений в условия существующих продуктов. Наша цель - не отнимать слишком много времени у клиентов. Не всегда хорошо давать большой выбор. По этой причине на основе наблюдений и путем проведения опросов мы стараемся ускорить для клиентов процесс выбора и обслуживания. Представьте, если бы у нас было 10 депозитных продуктов, для принятия решения клиент должен был бы ознакомиться с условиями каждого из них. А ведь иногда он делает выбор между продуктами не только одного банка, но и сравнивает их с предложениями других банков. Вот почему мы стараемся сделать наши вклады максимально понятными и выгодными для наших клиентов. Кампания «Pulu gətir, Polo götür» тоже разработана в соответствии с этим подходом.

Желающих разместить депозит призываем поспешить и до конца этого месяца воспользоваться возможностью участия в нашей кампании. Именно поэтому сейчас самое время разместить депозит в AccessBank.