Кадыров обвинил имама Шамиля в уничтожении чеченского народа

К 20-й годовщине начала событий 1999-го года в Дагестане глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью ИА «Чечня Сегодня», в котором заявил, что инициаторами и основными участниками вторжения незаконных бандформирований на территорию своей республики были сами дагестанцы.

«Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова “Исламская армия Кавказа” численностью до 1200 человек, состоящий из жителей РД. Следом шла “Дагестанская повстанческая армия имама” дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска», – заявил Кадыров.

При этом глава Чечни в интервью подчеркивает, что о готовящемся нападении террористов в Дагестане «говорила каждая торговка на хасавюртском рынке», и сам Хаттаб открыто говорил о планируемом походе в республику через Новолакский и Хасавюртский районы, однако «бандитам удалось доехать до Ботлихского района, не понеся на узкой дороге практически никаких потерь».

«Да, прошло 20 лет. Все это время мы в Чечне продолжаем осуждать вторжение в Дагестан. В то же время, все 20 лет мы слышим одно и то же! Якобы “чеченские террористы напали на Дагестан”», – высказал Кадыров свое недоумение.

Кадыров озвучил и свое отношение к личности имама Шамиля и событиям Кавказской войны.

«В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. Восьмого марта в Урус-Мартане провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода. Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России», – подчеркнул Кадыров.

«В апреле 1859 года имам Шамиль перебрался из Ведено в Гуниб. Через четыре месяца 26 августа 1859 года имам с почетом сдался России. За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%»; «Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в 19 веке?» – задался вопросом чеченский лидер.