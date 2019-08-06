Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 27-29 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%.
На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана также без осадков, но в некоторых северных и восточных районах в вечерние и ночные часы ожидаются дожди и грозы, возможны ливни и град. Ветер восточный, местами усилится. Температура воздуха ночью 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 15-20 градусов тепла.
Преобладание умеренного ветра и комфортной температуры воздуха благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.