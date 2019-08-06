Стоимость унции (28,35 г) золота впервые с 2013 года превысила $1 500 из-за повышенного спроса на защитные активы на фоне опасений эскалации торговой войны между США и Китаем: а также ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков мира.

Котировки золота на бирже в Comex в Нью-Йорке поднимались в ходе торгов на 1,3% - до $1503,3 за унцию.

Золото, относящееся к категории активов "надежной гавани", дорожает на фоне обвала мировых фондовых рынков. Падение вызвано угрозами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров и обещаниями Пекина дать симметричный ответ на такие меры.

"Золото вновь выступает в традиционной роли защитного актива", - отметил исполнительный директор отдела сырьевого и валютного рынков в UBS Group Уэйн Гордон. По его мнению, в случае эскалации торговой войны цена золота может достичь $1,6 тыс. за унцию.