Вслед за Азербайджаном и карабахские сепаратисты обвинили Пашиняна в провокации

То, что между властями в Ереване и карабах скими сепаратистами давно идет ожесточенная политическая борьба, известно давно. Никол Пашинян не скрывает тот факт, что намерен привести в руководство «НКР» своих людей и навсегда покончить с т.н. карабах ским кланом. Но открытые обвинения в адрес друг друга и заказные статьи в СМИ - явление новое.

Карабахские сепаратисты уверены, что проведение митинга 5 августа в Ханкенди (Степанакерт) было только инициативой лидера "бархатной революции" Никола Пашиняна, сомневаться в этом не приходится. Она свалилась как снег на голову за три дня до действа, когда был анонсирован "важный разговор" премьер-министра Армении с «народом» Карабаха на митинге в Ханкенди. Одним из ключевых заявлений Никола Пашиняна стала сентенция о том, что в 2020 году в Карабахе путем выборов должна быть сформирована легитимная власть.

«Собственно, для этого все и затевалось, однако с самого начала митинга стало очевидным: планы лидера "бархатной революции" скорректированы действиями руководства «НКР», и устроить в очередной раз театр одного актера ему не удалось. Более того, с ним случилось самое страшное: не оказался главным действующим лицом», - отмечается в передовицах, подчеркивая «заслуги» Бако Саакяна.

5 августа имело все шансы превратиться в катализатор процессов по дестабилизации ситуации. Ведь уже есть две группировки, не считая "Сасна црер", которые не скрывают своих намерений дестабилизировать ситуацию до намеченных на весну следующего года всеобщих выборов. Бывший премьер-министр «НКР» Араик Арутюнян так молниеносно приветствовал инициативу Пашиняна о проведении митинга в Ханкенди, что оставил впечатление согласованности своих действий с "революционным" руководством Армении. Даже была произнесена ласкающая слух Никола Пашиняна фраза о том, что нельзя позволить превратить Карабах в "логово контрреволюции".

Что же до Самвела Бабаяна и его группировки, то она по словам автора, вообще решилась на прямую провокацию, пытаясь сорвать на "митинге общенационального единения" выступление главы «НКР» Бако Саакяна. Дело дошло до показного вмешательства директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна.