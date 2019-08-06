Пентагон: "Исламское государство" собрало до 18 000 боевиков

Генеральный инспектор Минобороны США подготовил отчет, который заставляет усомниться в обоснованности заявления президента Дональда Трампа о полной победе над "Исламским государством".

"Несмотря на потерю территории "халифата", ИГ консолидировало свои силы в Ираке и вновь поднимает голову в Сирии", - говорится в отчете. Общую численность боевиков группировки Пентагон оценивает в 14 000-18 000 человек, среди которых около 3 000 иностранцев, пишет NEWSru.co.il.

"Снижение численности американских войск означает снижение поддержки союзных сил в то самое время, когда они особенно нуждаются в инструкторах и военном оборудовании", - отмечает исполняющий обязанности генерального инспектора минобороны Гленн Файн.

В отчете также отмечается, что у противников ИГ не хватает сил для контроля над лагерями перемещенных лиц, что позволяет джихадистам продолжать в них свою пропаганду.

25 марта, накануне падения последнего оплота "Исламского государства" в Сирии, президент Трамп назвал ИГ "крошечным пятном, которое исчезнет сегодня вечером".