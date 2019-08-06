Президент Казахстана наказал военных за взрывы в воинской части
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволили экс-министра обороны страны Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства, пишут казахстанские СМИ.
В распоряжении на сайте Акорды отмечается, что бывший глава оборонного ведомства ненадлежащим образом исполнял обязанности при реализации программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения. Это привело к взрыву боеприпасов в воинской части в Арыси.
Кроме того, строгий выговор объявлен первому заместителю министра обороны — начальнику генштаба Вооруженных сил республики Мурату Бектанову, бывшим заместителям министра обороны Казахстана Мурату Майкееву и Талгату Жанжуменову.
24 июня в воинской части города Арыси Туркестанской области Казахстана произошел сильный взрыв боеприпасов, который вызвал пожар и последующие взрывы снарядов. Город, в котором проживают около 45 тысяч человек, был эвакуирован. В результате ЧП погибли четыре человека. В Минобороны Казахстана заявили, что склады боеприпасов располагались всего лишь в 200 метрах от города. Хотя по правилам должны были быть удалены на три километра от населенного пункта.