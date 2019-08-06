Жириновский предложил выслать из России иностранных дипломатов

Российский политик отмечает тот факт, что на сайтах посольства США в Москве был опубликован маршрут незаконной акции и даже указано время прохождения точек этого маршрута, назвал подобные действия зарубежных дипломатов дикостью.

Лидер ЛДПР заявил о том, что нужно выслать из России иностранных дипломатов и журналистов, вмешивающихся во внутреннюю жизнь страны. Он также подчеркнул угрозу, которую несут неразрешенные акции для обычных граждан, и назвал необходимым проведение заседаний профильных комитетов Госдумы с приглашением представителей стран, посольства которых «вмешались в события в РФ».