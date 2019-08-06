Банк Республика впервые применил платформу Happyforce

Внедряя платформу среди сотрудников, банк планирует дальнейшее улучшение корпоративной культуры и деловой среды среди растущего числа сотрудников.

«В течение почти четырех лет с момента создания платформы Happyforce, я встречался с сотнями организаций, работающих в самых разных областях во многих странах мира. Исходя из своего опыта, я могу с уверенностью сказать, что немногие организации, чей успех основан на честности, прозрачности и открытом общении, ценят своих сотрудников так же, как и своих клиентов. По этой причине, когда мы встречаем такую организацию, испытываем неимоверную радость. Мы гордимся тем, что Банк Республика является одной из организаций, которая присоединилась к этому движению, применяя инновационные и гуманистические подходы к управлению командами и людьми», - отметил исполнительный директор Happyforce Алекс Риос.

«Банк Республика стремится поддерживать удовлетворенность своих клиентов и партнеров, а также сотрудников банка. Нашей главной целью при внедрении платформы Happyforce было создание лучших условий труда для наших сотрудников на основе их инициатив и предложений. Прислушиваться к нашим сотрудникам, предпринимать необходимые шаги для решения их проблем или трудностей, оценивать их идеи и инициативы - одна из наших главных целей », - отметил Директор департамента управления человеческими ресурсами банка Илькин Зейналлы.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.