В Китае признали потери от торговой войны с США

"В последнее время торговые трения с США нанесли удар по курсу юаня... Рынок уже отреагировал и в будущем будет поддерживать валюту на разумном, сбалансированном уровне", - передает слова Ван Чуньин ТАСС.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Одной из причин этого шага он назвал тот факт, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американской сельхозпродукции.

В понедельник Центробанк Китая понизил курс юаня на 229 базисных пунктов - до 6,9225 юаня за доллар, после чего минфин США причислил Китай к валютным манипуляторам и призвал Пекин к транспарентности в данном вопросе. Во вторник курс китайской валюты опустился до отметки в 6,9683 юаня за доллар, в среду - до 6,9996, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.