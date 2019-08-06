А в Киргизии волнения против Китая наш спецреп
В Киргизии опять разгорается конфликт, но теперь не политический. На сей раз в «рукопашной схватке» сошлись жители Нарынской области и работники китайской компании Zhong Ji Mining company, которая по лицензии разрабатывает золоторудное месторождение Солтон-Сары. Киргизы потребовали закрыть китайское предприятие, которое, как они полагают, является источником загрязнения окружающей среды и причиной массового падежа скота. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев назвал ситуацию «бытовой» и призвал ее не политизировать. И действительно, дело тут в другом – за каждым подобным конфликтом стоят финансовые интересы многих серьезных игроков.
В киргизском сегменте мессенджера WhatsApp распространяется призыв поддержать жителей Нарынской области в их противостоянии с китайцами, которые якобы и навлекли на головы простых людей все беды и несчастья.
Нынешний виток того конфликта начался еще 3 августа. По версии киргизской стороны, в ходе драки «стенка на стенку» пострадали двое жителей села Оттук. Их госпитализировали в областную больницу, а 12 сотрудников китайской компании «закрыли» на несколько дней в ОВД Нарынского района, где их допрашивали. На следующий день офис компании пикетировали около 30 человек, которые заявили, что именно из-за китайских золотодобытчиков в регионе начался падеж овец и потребовали «наказать виновных по всей строгости закона». Сообщение о гибели животных вызвало гнев уже у покупателей мяса, ведь нарынские бараны славятся своим нежным вкусом не только во всей Центральной Азии, но даже и за ее пределами. Получается, что местных фермеров ждут большие убытки.
Слух о падеже скота распространился молниеносно. Тут же вспомнили, что китайское предприятие не соблюдает нормы безопасности и загрязняет пастбища и водоемы. Число протестующих стало расти в геометрической прогрессии: уже 5 августа на месторождении собрались более 500 человек и потребовали, чтобы китайцы убирались восвояси. Те, разумеется, были против, началась свалка, в ходе которой представителям Поднебесной изрядно намяли бока. Итог: 40 человек в больнице, техника разбита и разграблена.
Тут, кстати, стоит вспомнить, что еще в начале 2000 годов месторождение Солтон-Сары разрабатывали «черные старатели», и золото добывалось нелегально. Житель села Эмгекчил Бердибек Дайыров, разоткровенничавшись, рассказывал, что 16 лет жил добычей золота. Но ситуация изменилась, когда на месторождение пришли две крупные компании: «Кыргызалтын» и китайская Zhong Ji Mining company. Поскольку месторождение состоит из трех блоков, то разделили прииск по справедливости. Бучук достался китайцам до 2033 года. Ак-Таш оставили за «черными старателями». Алтын-Тор находится в ведении государственного Открытого акционерного общества «Кыргызалтын». Общие прогнозные запасы золота на всех трех блоках составляют почти 20 тонн.
Так вот, этот самый Дайыров положил глаз на участок Бучук. И даже провел обряд жертвоприношения, о чем и сообщил «Кыргызалтыну». Но то ли жертвенный барашек был недостаточно хорош, то ли чиновники его не услышали. А может, потому и не услышали, что не оценили жертвоприношение… Словом, старатель никакого разрешения на работу пока не получил, хотя все необходимые документы представил аккуратно.
А вот китайцы принялись за добычу ровно 10 лет назад. Теперь их компания уже строит там золотоизвлекательную фабрику, подъездные пути и прочую инфраструктуру. Тогда же появились слухи, что выдачей лицензии Zhong Ji Mining company неофициально стоял младший сын тогдашнего президента Максим Бакиев. Он, по слухам, получил не только взятку, но и обещание ежемесячных выплат «подношений», непонятно только – натурой (золотом) или традиционной «зеленью».
Тогда нарынцы и решили встать на другой, революционный путь. С 2010 года они начали митинговать с требованием изгнать китайцев и передать разработку месторождения Солтон-Сары компании «Алытн Эмгекчил», соучредителем которой являлся уже нам известный Бердибек Дайыров. Эта компания была наконец зарегистрирована в 2013 году и, разумеется, ее интересы немедленно пересеклись с китайскими.
В последующем по всей республике прокатилась волна «гражданского протеста» против добывающих компаний, причем - принадлежащих именно китайским предпринимателям. На этом фоне китайский посол в Бишкеке Ван Кайвэнь сообщил, что инвесторы достаточно часто обращаются в посольство с жалобами на всяческие, как он дипломатично выразился, «недоразумения». «В перспективе, если подобное будет продолжаться, я думаю, что в проигрыше будет Кыргызстан, потому что ни у кого не будет желания вкладывать в страну средства для ведения бизнеса», - прозрачно пригрозил посол.
С этим, надо сказать, согласился и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который, как уже говорилось, призвал не политизировать «бытовую ситуацию». (Интересно, что эту «бытовуху» комментируют и премьер, и высокопоставленный дипломат). Абылгазиев сказал, что «инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия.
Киргизский политик и общественный деятель Токтайым Уметалиева считает, что все лицензии были выданы с грубейшими нарушениями. «Сегодня в Киргизии запущен коррупционный механизм выдачи «облегченных» лицензий. Поэтому компании, не имеющие больших денег и современных технологий, добывают руду варварскими методами, нанося непоправимый ущерб пастбищам, лесам, ледникам. Остановить это беззаконие может только вмешательство в ситуацию председателя КНР Си Цзиньпина поскольку власти самой Киргизии погрязли в коррупции», - сказала в беседе с автором Уметалиева. Проводимые в стране реформы лишь «затягивают узел».
Чиновники районного уровня выдвинули компании дополнительные требования (в виде взяток «за спокойствие»), которые Jhong ji Mining отказалась выполнить. Тогда и начался шантаж в виде «стихийных народных выступлений. Тут надо отметить, что интересы местного областного чиновничества совпадают с интересами сил, которые не заинтересованы в дальнейшем продвижении Китая в Киргизии. Это и главы местных родов, и американцы. Ведь в США заинтересованы в придании китайскому бизнесу в республике отрицательной репутации. Косвенно об американском интересе свидетельствует реакция считающихся проамериканскими информационных ресурсов.
Впрочем, поднять местных жителей на протесты было нетрудно. Они недовольны тем, что компания Jhong ji Mining лишила их возможности нелегально добывать золото. Между тем до прихода этой компании нелегальная добыча и переработка золота с Солтон-Сары была одним из основных источников дохода местных преступных группировок. Свой интерес есть и у местных националистов, которые одинаково ненавидят Россию и Китай.
На фоне всего этого совершенно ясно, что масштаб освещения противостояния местного населения с компанией Zhong Ji Mining однозначно подтверждает факт массированной «психической» атаки на китайцев, которых обвиняют в подрыве киргизской экосистемы в целом. Отсюда логично вытекают и обвинения в пренебрежении здоровьем титульной нации - кыргызов.
Параллельно разворачивается кампания представления Китая в качестве «агрессора», посягающего на недра, землю, воду и другие ресурсы Киргизии. В этом контексте проводится компания, цель которой – сформировать в глазах общества образ «китайца-врага». Особенно активно действуют в этом направлении местные СМИ на киргизском языке. А вот русскозычная пресса пока хранит по этой теме молчание…