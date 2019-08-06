Виктория Магда, специально для haqqin.az 16:53

В Киргизии опять разгорается конфликт, но теперь не политический. На сей раз в «рукопашной схватке» сошлись жители Нарынской области и работники китайской компании Zhong Ji Mining company, которая по лицензии разрабатывает золоторудное месторождение Солтон-Сары. Киргизы потребовали закрыть китайское предприятие, которое, как они полагают, является источником загрязнения окружающей среды и причиной массового падежа скота. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев назвал ситуацию «бытовой» и призвал ее не политизировать. И действительно, дело тут в другом – за каждым подобным конфликтом стоят финансовые интересы многих серьезных игроков.

В киргизском сегменте мессенджера WhatsApp распространяется призыв поддержать жителей Нарынской области в их противостоянии с китайцами, которые якобы и навлекли на головы простых людей все беды и несчастья. Нынешний виток того конфликта начался еще 3 августа. По версии киргизской стороны, в ходе драки «стенка на стенку» пострадали двое жителей села Оттук. Их госпитализировали в областную больницу, а 12 сотрудников китайской компании «закрыли» на несколько дней в ОВД Нарынского района, где их допрашивали. На следующий день офис компании пикетировали около 30 человек, которые заявили, что именно из-за китайских золотодобытчиков в регионе начался падеж овец и потребовали «наказать виновных по всей строгости закона». Сообщение о гибели животных вызвало гнев уже у покупателей мяса, ведь нарынские бараны славятся своим нежным вкусом не только во всей Центральной Азии, но даже и за ее пределами. Получается, что местных фермеров ждут большие убытки.

Слух о падеже скота распространился молниеносно. Тут же вспомнили, что китайское предприятие не соблюдает нормы безопасности и загрязняет пастбища и водоемы. Число протестующих стало расти в геометрической прогрессии: уже 5 августа на месторождении собрались более 500 человек и потребовали, чтобы китайцы убирались восвояси. Те, разумеется, были против, началась свалка, в ходе которой представителям Поднебесной изрядно намяли бока. Итог: 40 человек в больнице, техника разбита и разграблена. Тут, кстати, стоит вспомнить, что еще в начале 2000 годов месторождение Солтон-Сары разрабатывали «черные старатели», и золото добывалось нелегально. Житель села Эмгекчил Бердибек Дайыров, разоткровенничавшись, рассказывал, что 16 лет жил добычей золота. Но ситуация изменилась, когда на месторождение пришли две крупные компании: «Кыргызалтын» и китайская Zhong Ji Mining company. Поскольку месторождение состоит из трех блоков, то разделили прииск по справедливости. Бучук достался китайцам до 2033 года. Ак-Таш оставили за «черными старателями». Алтын-Тор находится в ведении государственного Открытого акционерного общества «Кыргызалтын». Общие прогнозные запасы золота на всех трех блоках составляют почти 20 тонн.

Так вот, этот самый Дайыров положил глаз на участок Бучук. И даже провел обряд жертвоприношения, о чем и сообщил «Кыргызалтыну». Но то ли жертвенный барашек был недостаточно хорош, то ли чиновники его не услышали. А может, потому и не услышали, что не оценили жертвоприношение… Словом, старатель никакого разрешения на работу пока не получил, хотя все необходимые документы представил аккуратно. А вот китайцы принялись за добычу ровно 10 лет назад. Теперь их компания уже строит там золотоизвлекательную фабрику, подъездные пути и прочую инфраструктуру. Тогда же появились слухи, что выдачей лицензии Zhong Ji Mining company неофициально стоял младший сын тогдашнего президента Максим Бакиев. Он, по слухам, получил не только взятку, но и обещание ежемесячных выплат «подношений», непонятно только – натурой (золотом) или традиционной «зеленью». Тогда нарынцы и решили встать на другой, революционный путь. С 2010 года они начали митинговать с требованием изгнать китайцев и передать разработку месторождения Солтон-Сары компании «Алытн Эмгекчил», соучредителем которой являлся уже нам известный Бердибек Дайыров. Эта компания была наконец зарегистрирована в 2013 году и, разумеется, ее интересы немедленно пересеклись с китайскими. В последующем по всей республике прокатилась волна «гражданского протеста» против добывающих компаний, причем - принадлежащих именно китайским предпринимателям. На этом фоне китайский посол в Бишкеке Ван Кайвэнь сообщил, что инвесторы достаточно часто обращаются в посольство с жалобами на всяческие, как он дипломатично выразился, «недоразумения». «В перспективе, если подобное будет продолжаться, я думаю, что в проигрыше будет Кыргызстан, потому что ни у кого не будет желания вкладывать в страну средства для ведения бизнеса», - прозрачно пригрозил посол.