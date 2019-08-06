Хуситы ударили по арабской коалиции

Йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) выпустили в среду ракету по лагерю аравийской коалиции, расположенному в окрестностях саудовского города Наджран. Об этом, как передал йеменский телеканал Al Massira, заявил в Сане представитель мятежников генерал Яхья Сариа, передает ТАСС.

"Удар был нанесен баллистической ракетой "Бадр" по военному лагерю в Риджале, - сообщил он. - В результате уничтожено большое число наемников, воюющих на стороне саудовских войск".

Со стороны командования аравийской коалиции сведений о новой ракетной атаке хуситов не было.

По информации Al Massira, ранее хуситы провели наземную операцию против трех баз аравийской коалиции (в Хеббе, Эш-Шаафе и Эль-Джауфе), убив свыше 40 военных.